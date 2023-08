Kehl: Polizei greift nach Streit zwischen Schülern ein

Eine Auseinandersetzung in einer Schule in Kehl hat am Dienstag zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Lage entspannte sich aber schnell wieder.

Zwei 16-Jährige sind am Dienstag in Kehl aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, war sie deshalb ab etwa 10.30 Uhr kurzzeitig in einer Schule in der Straße „Am Erlenwörth“ vor Ort.

Messer liegt im Klassenzimmer

Weshalb es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Die Polizei versucht außerdem herauszufinden, welche Rolle ein im Klassenzimmer deponiertes Messer spielte.

Dabei handelte es sich jedoch um ein abgerundetes Küchenbesteck. Der Rettungsdienst stellte bei den beiden beteiligten Schülern keine sichtbaren Verletzungen fest. Ein Großteil der Polizeikräfte rückte anschließend auch schnell wieder ab.