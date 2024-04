Schwer verletzt: 40-Tonner kollidiert in Kehl mit Kleintransporter

Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich am Montagmorgen in Kehl schwer verletzt, nachdem ihn ein 40-Tonner umgestoßen hatte.

Nach einem Unfall am Montagmorgen im Hafengebiet in der Oststraße in Kehl wurde der Fahrer eines kleinen Transportfahrzeugs schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer eines 40-Tonners gegen 7.45 Uhr beim Rückwärtsfahren mit dem dreirädrigen Fahrzeug kollidierte.

Sein Fahrzeug klemmte den 59-Jährigen ein

Daraufhin kippte das Fahrzeug um und klemmte den 59-jährigen Fahrer ein. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.