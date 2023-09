In Kehl-Neumühl hat es erneut gebrannt. 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach und prüft den Zusammenhang mit anderen Fällen.

Im Kehler Stadtteil Neumühl hat am Sonntag erneut ein Gebäude gebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr aus der Umgebung war bis in die frühen Morgenstunden des Montags dabei, das Feuer in der Scheune zu löschen, wie ein Sprecher der Polizei Offenburg sagte. Rund 100 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Mehrere Anwohner hatten nach offiziellen Angaben zuvor, am Sonntagabend, einen Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die in unmittelbarer Nähe verlaufende B28 wurde zunächst gesperrt.

Die Bewohner eines ebenfalls naheliegenden Wohnhauses konnten dieses unverletzt verlassen. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro aus.

Sechs Brände innerhalb einer Woche in Kehl-Neumühl: Polizei sucht Zeugen

In Kehl-Neumühl hat es laut Sprecher innerhalb einer Woche sechsmal gebrannt. In dem aktuellen Fall prüfen die Beamten den Verdacht auf Brandstiftung.

Die Polizei habe bereits vergangene Woche mit vermehrten Überprüfungen begonnen. Im Fokus der Ermittlungen stünden mögliche Zusammenhänge zwischen den Bränden sowie deren Ursachen.

Die Kriminalpolizei nimmt wichtige Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Bränden unter der Telefonnummer 0781/212820 entgegen.