Zwölf Zigarettenautomaten sind zwischen Juni und Mitte September in Mittelbaden gestohlen worden. Bei zwei Versuchen scheiterte der Täter. Nun haben die Ermittler einen Tatverdächtigen, das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft aus Offenburg mit.

Der 31-jährige Beschuldigte fiel bereits am 20. September bei einer Verkehrskontrolle in Straßburg auf. Beamte der Police Nationale fanden in seinem Kofferraum einen Zigarettenautomaten. Daraufhin nahmen sie ihn fest.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Automat aus der Robert-Koch-Straße in Kehl stammte. Dort war er kurze Zeit zuvor entwendet worden. Insgesamt werfen die Ermittler dem 31-Jährigen im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg 14 Diebstähle von Zigarettenautomaten vor.

Beschuldigter soll in einen Discounter in Offenburg eingebrochen sein

Die Staatsanwaltschaft Offenburg vermutet, dass der junge Mann zu einer Bande gehört. Es seien weitere unbekannte Personen bei den Diebstählen beteiligt gewesen. Wer die Mittäter sind, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern laut Mitteilung an.

In zwölf Fällen gehen die Ermittler von dringendem Tatverdacht aus. Außerdem vermuten sie, dass der Beschuldigte am 30. August in einen Discounter in der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg eingebrochen ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Der Wert der Diebesbeute liegt bei mehr als 10.000 Euro.

Derzeit sitzt der 31-Jährige in Frankreich in der Justizvollzugsanstalt. Um die Auslieferung nach Deutschland zu erreichen, beantragte die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Haftrichter, dass dieser einen Europäischen Haftbefehl erlässt. Es gehe um schweren Bandendiebstahl. Der Beschuldigte soll so nach Ende einer französischen Haftstrafe ausgeliefert werden.