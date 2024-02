In eine Tankstelle in Kehl-Kork sind zwei Personen in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen. Sie stahlen Tabakwaren und konnten unerkannt flüchten.

In den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Landstraße in Kehl-Kork sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass vermutlich zwei Männer die Eingangstüre aufhebelten und Tabakwaren entwendeten.

Polizei sucht Zeugen

Von den beiden Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.