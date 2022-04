Die für deren Abfuhr zuständige Firma Merb in Achern teilte mit, dass die Lieferanten der Gelben Säcke deren Produktion aufgrund gestiegener Energiekosten und teilweise unterbrochener Lieferketten vorübergehend heruntergefahren haben.

Wie jedes Jahr erfolgte auch Ende 2021 die Ausgabe einer Grundausstattung an Gelben Säcken für alle Haushalte in der Ortenau. Damit sollten die Gelben Säcke bei bestimmungsgemäßer Verwendung, also ausschließlich zur Einsammlung von Leichtverpackungen, bis weit ins Jahr 2022 ausreichen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Werden dennoch weitere Rollen benötigt, erhalten Bürgerinnen und Bürger diese, sofern verfügbar, auch künftig in den Rathäusern, Bürgerbüros und Ortsverwaltungen sowie bei den Dienststellen des Landratsamtes. Allerdings wird pro Haushalt nur noch jeweils eine Rolle ausgegeben.

Für weitere Fragen stehen die Abfallberater des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter Telefon (0781) 805 9600 und per E-Mail an abfallwirtschaft@ortenaukreis.de zur Verfügung.