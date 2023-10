Feuer auf Autotransporter: Langer Stau zwischen Offenburg und Lahr

Auf der A5 kommt es in Fahrtrichtung Freiburg zu einem langen Stau. Der Zeitverlust beträgt mehr als eine Stunde.

In Fahrtrichtung Süden

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Brand eines mit sieben Fahrzeugen beladenen Autotransporters auf der A5 an der Anschlussstelle Lahr in Fahrtrichtung Süden.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing dieser an zu brennen. Sechs der Fahrzeuge befanden sich in Flammen, ein weiteres Auto wurde ebenfalls beschädigt, konnte aber größtenteils gerettet werden, ebenso die Zugmaschine des Lastwagens.

Langer Stau auf der A5 in Fahrtrichtung Freiburg

Bei einigen Fahrzeugen soll es sich auch um Elektrofahrzeuge handeln. Die Feuerwehr ist mit mehreren Tanklöschfahrzeugen vor Ort und versucht den Brand auch mittels Löschschaum zu löschen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 19.29 Uhr]