Lahr: Erneut sprengen Unbekannte einen Geldautomaten

Einen weiteren Geldautomaten haben Unbekannte im Raum Lahr gesprengt. Dieses Mal traf es einen Serviceterminal eines Bankinstituts in der Straße „Im Götzmann“. Ob Geld entwendet wurde, ist noch unklar. Ob die Spuren, wie in der Vergangenheit, mal wieder in die Niederlande führen, ist laut Polizei noch völlig offen.

Am Montag, gegen 2.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte durch einen Brandmeldealarm im betroffenen Fachmarktzentrum in Lahr über den Vorfall informiert. Von möglichen Tätern fehlte zum Zeitpunkt des Eintreffens vor Ort bereits jede Spur. Die Polizei hofft nun, dass es Zeugen gibt.

Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen

Die Polizei ermittelt nun mehrere Richtungen. Es gebe verschiedene Täterkreise, die in Betracht kommen könnten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg auf Anfrage dieser Redaktion. Es ist der nunmehr siebte Fall, bei dem Kriminelle versuchten, Geld aus den entsprechenden Automaten zu klauen. Bis auf einen Fall im Landratsamt in Rastatt verwendeten war Sprengstoff im Spiel.

Mitte Oktober 2023 traf es unter anderem einen Geldautomaten im Lahrer Stadtteil Sulz, kurz darauf in Hohberg-Niederschopfheim. Was immer auffällt: Das hohe Maß an Gewalt, mit denen die Täter zu Werke gehen. In Lahr-Sulz blieb ein gewaltiges Trümmerfeld, auch bei der jüngsten Sprengung am Montagmorgen berichtet die Polizei, das Gebäude sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer (07 81) 21-28 20 zu melden.