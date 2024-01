Rollerfahrer stoßen in Lahr mit Fußgänger zusammen und flüchten

Zwei unbekannte Personen, die zusammen mit einem E-Scooter auf einem Gehweg in der Werderstraße in Lahr in Richtung Stadtmitte unterwegs waren, sind am Donnerstagnachmittag mit einem 62-Jährigen, der den Gehsteig von seinem Grundstück aus betrat, zusammengestoßen. Die Polizei teilte mit, dass die Beteiligten im Anschluss miteinander sprachen, die beiden Unfallverursacher jedoch bald die Flucht ergriffen.

Polizei sucht Zeugen

Der Fußgänger verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zeugen des Unfalls können sich unter (0 78 21) 27 70 bei der Polizei melden.