Zwei Schwerverletzte nach Unfall – A5 bei Lahr zwischenzeitlich voll gesperrt

In Fahrtrichtung Basel

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagmorgen gegen sieben Uhr für eine anderthalbstündige Vollsperrung der A5 in Höhe der Anschlussstelle Lahr in Richtung Süden gesorgt.

Nach Informationen der Polizei fuhr ein Pkw auf dem rechten Fahrstreifen, als ein Lastzug auf die Autobahn in Richtung Basel aufgefahren ist.

Pkw-Insassen werden schwer verletzt

Hierbei kam es dann zum Auffahrunfall, bei dem die beiden Insassen in dem Pkw schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden mussten.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 40.000 EUR Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.