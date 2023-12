Erschütterung nach Todesnachricht

„Das Herz auf dem rechten Fleck“: Mit Wolfgang Schäuble verliert die Ortenau ihre zentrale politische Figur

Der Tod von Wolfgang Schäuble hinterlässt in der Ortenau eine tiefe Lücke. Das sehen nicht nur Parteifreunde so: Seit 1972 hatte er den Wahlkreis in Bonn und Berlin vertreten.