Unbekannte haben sich unerlaubt Zutritt in den Keller eines Einfamilienhauses in Oberkirch verschafft. Entwendet wurde ein Tresor.

Unbekannte Täter haben sich am Freitag gegen 0 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in den Keller eines Einfamilienhauses in der Albersbacher Straße in Oberkirch verschafft.

Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter einen an der Wand befestigten Tresor. Der Diebstahlschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.