Ermittlungen laufen

Exhibitionist zu später Stunde in Offenburg unterwegs

War mal wieder ein Exhibitionist unterwegs? Ein 21 Jahre alter Mann steht laut Polizei im Verdacht, am Mittwochabend in der Teichstraße in Offenburg vor einer Frau sein Geschlechtsteil entblößt und sie obszön angesprochen zu haben.