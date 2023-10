Offenburg: Polizei unterbindet Rangelei unter rund 100 Menschen

Zwischen etwa 100 versammelten Menschen, die nach einem Brand zurück in eine Flüchtlingsunterkunft ziehen wollten, ist es am Freitag zu einer Rangelei gekommen, die die Polizei ohne Zwischenfälle klären konnte.

Vor einer Behörde in der Badstraße ist es am Freitagmittag kurzzeitig zu tumultartigen Szenen gekommen. Die Polizei teilte mit, dass deshalb mehrere Streifenbesatzungen ausrückten.

Zwischen den 100 versammelten Menschen kam es zu einem Gerangel

Rund 100 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft, die nach einem Brand vergangene Woche zwischenzeitlich in Freiburg untergebracht worden waren, bezogen wieder Unterkünfte in Offenburg und fanden sich deswegen in der Badstraße zusammen.

Dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu Unstimmigkeiten und Rangeleien, die durch Mitarbeiter des Landratsamtes sowie die eingesetzten Polizisten deeskaliert werden konnten. Zu Straftaten kam es nicht.