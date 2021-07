Kind stürzt im Offenburger Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Ein Kleinkind ist am Sonntagnachmittag am Offenburger Bahnhof gestürzt. Nun muss geklärt werden, ob das Mädchen von einer älteren Frau getreten wurde.

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 15.20 Uhr zusammen mit seiner Mutter und einem Geschwisterkind an Gleis 2 am Offenburger Bahnhof unterwegs. Die Familie lief gemeinsam auf dem Gleis, um in einen Zug Richtung Freiburg steigen, als ihnen eine ältere Frau entgegenkam.

Aufgrund der Enge des Bahnsteiges im Bereich der Baustelle soll die Frau das Kleinkind mit dem Fuß aus dem Weg getreten haben. Nach Angaben der Mutter stürzte das Kind, blieb dabei aber unverletzt.

Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls.