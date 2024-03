Vermutlich Unachtsamkeit führte zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A5 zwischen Karlsruhe und Basel in Höhe der Behelfsausfahrt Schutterwald, so die Offenburger Polizei in einer Pressemeldung am Karfreitag.

Der Unfallhergang

Im stockenden Verkehr fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf einen vorausfahrenden Pkw auf und schob diesen wiederum auf einen weiteren Pkw. Verletzt wurde laut Polizei glücklicherweise niemand.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.