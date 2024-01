Offenburg: Zeugin greift ein und verhindert Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Offenburg versucht, ein Auto aufzubrechen. Eine Frau durchkreuzte jedoch ihre Pläne.

Unbekannte Personen haben am frühen Mittwochmorgen in der Franz-Volk-Straße in Offenburg die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Allerdings bemerkte eine Zeugin gegen 2.15 Uhr den Knall, teilte die Polizei mit.

Täter fliehen

Die Frau machte den Tätern schnell klar, dass sie unter Beobachtung standen. Daraufhin ergriffen die Unbekannten die Flucht. Etwas klauen konnten sie dank des Eingreifens der Zeugin nicht mehr.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet nun mögliche weitere Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.