Ein Erwachsener wurde dabei leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Zwei Kinder erlitten minimalste Verletzungen, die keine medizinische Nachsorge erforderten.

Ursache noch unklar

Die Ursache des Unfalls ist bislang noch völlig ungeklärt; der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.