Inzidenz über 100

Der Ortenaukreis zieht die Corona-Notbremse

Der Ortenaukreis hat den Inzidenzwert von 100 an drei Tagen in Folge überschritten. Nun tritt die „Notbremse“ in Kraft. Der Lockdown im Kreis wird daher ab Mittwoch deutlich verschärft.