Unbekannte klauen in Ortenberg Motorrad aus Garage

Ein Mann hat am Dienstag in Ortenberg seine Garage aufgebrochen vorgefunden. Von seinem abgeschlossenen Motorrad war keine Spur mehr.

Bislang unbekannte Personen haben zwischen 17 Uhr am Samstag und 17 Uhr am Dienstag in der Nähe von Offenburg ein Motorrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, gehört das Fahrzeug einem 61-Jährigen.

Anhänger verhindert Diebstahl nicht

Der Betroffene stellte am Dienstag fest, dass die Täter seine Garage in der Schlauchgasse aufgebrochen hatten. Anschließend bemerkte er, dass sein Motorrad fehlte. Es befand sich zuvor laut dem 61-Jährigen in einem abgeschlossenen Anhänger.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 78 03) 9 66 20 auf dem Revier Gengenbach zu melden.