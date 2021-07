Beben bei Rheinau

Misslungenes Geothermie-Experiment: Wie die Honauer Ortsvorsteherin zur Erdbeben-Expertin wird

Ein folgenreicher Versuch: Die Geothermiebohrungen nördlich von Straßburg sorgen auch nach Monaten noch für Erdbeben in der Region. Am nächsten am Epizentrum liegt der kleine Rheinauer Stadtteil Honau, dessen Ortsvorsteherin um Schadenersatz für beschädigte Gebäude kämpft.