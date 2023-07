Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Montag mit einer 15-jährigen Rollerfahrerin zusammengestoßen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Am Montagnachmittag ist es in Sasbach an der Kreuzung zwischen der Oberdorfstraße und der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei bog eine 29-jährige Autofahrerin gegen 15.30 Uhr in die Kreuzung ein. Durch das Schneiden der Kurve stieß sie mit einer 15-jährigen Roller-Fahrerin zusammen.

Die 15-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.