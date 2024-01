„Größere Mengen“ verschwunden

Kurz vor dem Häsabstauben: Einbrecher stehlen Sasbacher Narren die Getränke

Rund 1.000 Hästräger werden am Freitagabend in Sasbach erwartet. Für die müssen die Lochmatt-Druden jetzt Ersatz in Sachen „flüssiger Verpflegung“ besorgen.