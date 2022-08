Mühsame Suche nach neuem Domizil

Die Tage sind gezählt: „Ponyparadies“ in Sasbachwalden muss umziehen

An vier Tagen in der Woche kutschiert er Touristen durch Baden-Baden, doch das „Ponyparadies“ in idyllischer Sasbachwaldener Lage ist sein wahrer Lebensinhalt. Jetzt muss James Alexander Lucas umziehen. Doch wohin?