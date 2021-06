„Wer bei der Wahl zur Badischen Weinkönigin antritt, der möchte auch Weinkönigin werden.“ Die persönliche Zielvorgabe von Victoria Lorenz (23) aus Sasbachwalden war klar, als jüngst im Freiburger Konzerthaus die Wahl zur Badischen Weinkönigin stattfand und die Ortenauer Weinprinzessin 2018/19 und ehemalige Bacchantin des „Alde Gott“, Victoria Lorenz, nach der weinseligen Krone griff.

Dass es nicht ganz reichte, ist für die gelernte Operations-Technische Assistentin am Klinikum Mittelbaden wahrlich kein Beinbruch. Als eine von zwei Weinprinzessinnen wird sie dieses Amt sehr gerne zur Repräsentation der Weine und Winzerfamilien in Baden wahrnehmen.

„Ich bin aus Sasbachwalden, mein Vater ist Winzer und mein Freund ist Weinküfer“, so Victoria Lorenz, die auch selbst ein breit gefächertes Wissen über den An- und Ausbau der verschiedenen Weinsorten hat. Deshalb war sie auch gut auf die Fragen der Juroren vorbereitet, denn wer ein so bedeutendes, repräsentatives Amt innehaben möchte, der muss auch ganz schön viel Fachwissen vorweisen.

Bei der Wahl zur Badischen Weinkönigin ist viel Fachwissen wichtig

So muss sie Weine und deren Aromen bei einer festlichen Weinprobe besprechen, etwas über die verschiedenen Böden wissen und über die typische Charakteristik, etwa von Grauburgunder-Weinen der verschiedenen Anbaugebiete in Baden. „Die Mädels wissen sehr viel, haben eine sehr gute Ausbildung und arbeiten in einem Weinbaubetrieb, das wird bei einem Fassanstich oder Bühnenauftritt oft unterschätzt.“

Von den Juroren wurde Victoria Lorenz gefragt, welchen badischen Wein sie zu einem veganen Burger empfehlen würde. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Lorenz erläuterte, dass ein veganer Wein auch entsprechend ausgebaut werden muss. Schönungsmittel aus tierischen Produkten, wie Gelatine, dürften nicht verwendet werden, dafür könnten etwa Erbsenprotein oder Kartoffelstärke zum Einsatz kommen.

Für die Wahl zur Badischen Weinkönigin muss man ganz schön viel wissen. Victoria Lorenz, Weinprinzessin

„Für die Wahl zur Badischen Weinkönigin muss man ganz schön viel wissen“, so Victoria Lorenz, die von Kindesbeinen mit dem Wein aufwuchs und in ihrer Zeit als Bacchantin des „Alde Gott“ und Ortenauer Weinprinzessin viele Erfahrungen sammeln und Wissen erwerben konnte.

Für die Weinprinzessin steht hoffentlich so manches Weinfest an

Deshalb liegt ihre der Wein auch besonders am Herzen und dies war auch der Grund, weshalb sie noch einmal für eine weinselige Kandidatur antrat. „Ich habe bisher keinen Tag bereut und ich habe meine Heimat ganz neu kennen- und schätzen gelernt.“ Dieses Kompliment bezog sie vor allem auf die Winzer im Weinparadies Ortenau und im Weinland Baden, da von Tauberfranken bis zum Kaiserstuhl, dem Markgräflerland und dem Bodensee reicht.

Deshalb werden auch einige Termine auf sie zukommen. Victoria Lorenz ist zuversichtlich, dass noch in diesem Herbst so manches Weinfest unter Corona-Auflagen stattfinden wird. Die Weinfreunde dürfen sich auch auf Online-Formate der drei badischen Weinhoheiten freuen, die damit ihren eigenen „Aromen“ während ihrer einjährigen Amtszeit entfalten möchten.

Beruflich möchte Victoria Lorenz ein Studium für Pflegepädagogik angehen, um ihr fachlichen Wissen auch aus dem OP-Bereich an Pflegeschüler weiter zu geben.