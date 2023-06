Stau in der Werkstatt

Dieses Mal sind es nicht die Gleise, wenn auf der Schwarzwaldbahn fahrplantechnisch mal wieder Ausnahmezustand herrscht. Wie die Deutsche Bahn (DB) in einer Pressmitteilung schreibt, fahren die Züge von DB Regio fahren ab diesem Samstag, 17. Juni, für voraussichtlich zwei Wochen zwischen Offenburg und Konstanz im Zweistundentakt.

Grund ist ein kurzfristig erhöhter Rückstau in der Werkstatt, den die Mitarbeiter mit Hochdruck abarbeiten, so die DB. Für die Strecke zwischen Offenburg und Konstanz stehen deshalb aktuell weniger Fahrzeuge zur Verfügung.

Züge der Linie RE 2 zwischen Offenburg und Konstanz betroffen

Zwischen Karlsruhe und Offenburg bleibe es beim für Schüler und Pendler wichtigen Stundentakt, so die Bahn weiter. Betroffen sind die Züge der Linie RE 2, die mit einer Lok der Baureihe 146 und ihren roten Doppelstockwagen unterwegs sind.

Wie die Redaktion bei ihrer Anfrage bei der DB erfuhr, ist das Werkstatt-Team vor allem wegen urlaubender Mitarbeiter etwas ausgedünnt. Gleichzeitig müssen aber bei einer ganzen Reihe an Wagen die Radsätze überprüft werden. Die Untersuchungen laufen mit Hochdruck, so eine Sprecherin des Verkehrskonzerns.

Die DB empfiehlt für Auskünfte ihre elektronischen Fahrplanmedien. Informationen in Echtzeit gibt es sowohl in der Reiseauskunft auf bahn.de, in der App DB Navigator als auch bei bahn.de/Reiseauskunft. Zudem empfiehlt die DB ihren Kunden, mehr Zeit für die Fahrten einzuplanen und gegebenenfalls eine frühere Verbindung zu wählen.

150 Jahre Schwarzwaldbahn: Seit Mai Zusatzangebot im Fernverkehr

Zumindest an Wochenenden gibt es seit Ende Mai ein Fernverkehrs-Zusatzangebot. Bis etwa Mitte September fährt zum Jubiläum „150 Jahre Schwarzwaldbahn“ der ICE über die vom Karlsruher Ingenieursgenie Robert Gerwig ersonnene Bergstrecke, deren spannendstes Teilstück zwischen Hornberg und St. Georgen liegt. Wer will, kann über diese verlängerte Relation von Hamburg über Hannover, Frankfurt sowie Karlsruhe durch den Schwarzwald bis nach Konstanz im weißen Renner reisen und natürlich auch wieder zurück.

9:40 Stunden benötigt der ICE-T (Typbezeichnung), nicht zu verwechseln mit dem US-amerikanischen Rapper Ice-T. Er hält in Offenburg, St. Georgen, Villingen, Donaueschingen, Singen und Radolfzell.