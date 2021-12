Tipper aus der Nähe von Rastatt gewinnt 100.000 Euro im Lotto

Bei der Ziehung am Samstag hat ein Lotto-Spieler oder eine -Spielerin aus der Nähe von Rastatt 100.000 Euro gewonnen. Noch ist der Gewinner der Lotto-Gesellschaft nicht bekannt. Der Glückspilz tippte sechs richtige Zahlen.

Für einen noch unbekannten Tipper aus der Nähe von Rastatt gibt es eine nachträgliche Weihnachtsüberraschung: Wie die Lotto-Gesellschaft Stuttgart mitteilte, wurde bei der Ziehung am Samstag (25. Dezember) ein Treffer von 100.000 Euro in einer Gemeinde in der Nähe von Rastatt erzielt.

Der glückliche Gewinner spielte den Klassiker 6aus49 und nahm zusätzlich an der Glücksspirale teil. Für diese Person hat es sich gelohnt: Die sechsstellige Gewinnzahl 380782 der Rentenlotterie stimmte exakt mit den letzten sechs Ziffern seiner Losnummer überein.

Der Volltreffer ist genau 100.000 Euro wert. Wer hinter dem Gewinner steckt, ist der Lotto-Gesellschaft noch nicht bekannt.

Zum Abruf der 100.000 Euro muss er (oder sie?) nun die gültige Spielquittung vorlegen. b

Den letzten Großgewinn im Kreis Rastatt hatte es im September gegeben. Seinerzeit freute sich ein Lotto-Spieler über 177.777 Euro aus der Zusatzlotterie Spiel 77. Mitte Dezember gewann ein Lotto-Spieler im Raum Ettlingen mehr als zwei Millionen Euro.