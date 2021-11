21-Jähriger kommt nach Streit in Rastatt in Gewahrsam

Nach einem Streit am Montagabend hat die Polizei einen 21-Jährigen kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte mehr als eineinhalb Promille.

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am Montag gegen 23.30 Uhr einen Streit am Schloßplatz in Rastatt. Polizisten des Polizeireviers Rastatt kontrollierten einen 21-jährigen, aggressiv gestimmten Mann.

Dieser zerschlug in seiner Aggression Teile einer Baumstütze. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam und brachten ihn zum Polizeirevier. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Wenig später konnte der 21-Jährige von einem Angehörigen abgeholt werden.