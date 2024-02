Der Fastnachtsumzug in Au am Rhein besticht durch fantasievolle Kostüme und aufwendig gebaute Wagen. Nach dem Brand eines Umzugswagens in Kehl zeigt sich die Bürgermeisterin froh über die Sicherheitsvorkehrungen.

Veronika Laukart (CDU), Bürgermeisterin von Au am Rhein, sieht sich gut für den großen Umzug am Fastnachtssonntag gerüstet. Die Sicherheit der Besucher steht für die Gemeinde an erster Stelle, deshalb wurde im vergangenen Jahr auch ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das man nun konsequent umsetzt. Was es für die Umzugsbesucher und -teilnehmer außerdem zu beachten gilt.

Wann findet der Umzug statt?

Der Auer Fastnachtsumzug startet wie immer um 13.30 Uhr am Fastnachtssonntag, 11. Februar. Es empfiehlt sich, etwas früher da zu sein, um sich einen guten Platz zu sichern.

Wo verläuft die Strecke?

Beginn des Umzugs ist in der Rheinstraße. Von dort läuft die Strecke weiter über Würmersheimer Straße, Hauptstraße, Neuburgweierer Straße und Frühlingsstraße in die Wehrstraße und die Kreuzstraße. Über Pestalozzi- und Jahnstraße geht es dann zur Auer Rheinauhalle, wo der Abschluss stattfindet und die Wagen erst einmal geparkt werden.

Wie viele Gruppen sind in diesem Jahr mit von der Partie?

Laut Bürgermeisterin Veronika Laukart sind in diesem Jahr 76 Gruppen angemeldet, 23 davon bauen einen eigenen Wagen. Das sind einige Gruppen mehr als im Vorjahr. Das „Corona-Tief“ scheinen die Auer Fastnachter damit endgültig überwunden zu haben und der Umzug nähert sich seiner Größe vor der Pandemie an.

Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr?

Für die Umzugsbesucher ändert sich eigentlich nichts, für die Teilnehmer, besonders für die Wagen-Gruppen, jedoch schon. Bereits im vergangenen Jahr habe man ein Sicherheitskonzept erstellen lassen müssen, erklärt Bürgermeisterin Veronika Laukart. Dieses beinhalte auch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen für die Wagen-Gruppen. Diese müssen 2024 für ihre Wagen ein Brauchtumsgutachten vorlegen.

„In Au wird die Umzugsordnung in diesem Jahr erstmals vollumfänglich angewendet“, sagt die Bürgermeisterin. Sprich: Man wird von den Gruppen verlangen, dass sie die Sicherheitsvorgaben, die es schon seit einigen Jahren gibt, komplett umsetzen. Um das Gutachten zu erlangen, habe die Gemeinde zwei TÜV-Termine bei einer örtlichen Firma organisiert, bei der die Gruppen ihre Wagen abnehmen lassen konnten. „Und wenn ich sehe, was in Kehl gerade passiert ist , bin ich sehr froh über diese Entscheidung“, so die Bürgermeisterin. Unter anderem wurde geprüft, ob die Brüstungshöhe auf dem Wagen stimmt oder ob die Reifen an der Seite verkleidet sind. „Alle Geprüften haben übrigens bestanden“, meint Laukart stolz. Fortan müssen die Gruppen ihre Wagen alle zwei Jahre vom TÜV unter die Lupe nehmen lassen.

Vereine sorgen für Bewirtung der Umzugsbesucher

Was ist rund um den Umzug noch geboten?

Auf dem Hoggedeplatz vor der Rheinauhalle wird wieder das Narrendorf, bewirtet von den örtlichen Vereinen, aufgebaut. Ein DJ sorgt für Unterhaltung. Entlang der Umzugsstrecke sorgen der Gesangverein (beim Rathaus), der Verein Loseno (bei der Kirche), der Schützenclub (bei der Tankstelle) und der Tennisclub (in der Lammstraße) für das leibliche Wohl der Besucher. Nach dem Umzug geht die Party im Feuerwehrhaus, beim Hundeverein, im Schützenclubhaus und beim SV Au sowie im Fasselstall des Musikvereins und in der Pizzeria „Da Giovanni“ (ehemals „Ochsen“) weiter. Quasi als „Warm-up“ zum Umzug findet am Fastnachtssamstag, 10. Februar, erstmals ein Narrenbaumstellen auf dem Hoggedeplatz statt. Veranstaltet wird es vom örtlichen Fastnachtskomitee, dem Förderverein Auer Dorfleben und der Gemeinde. Start ist um 17 Uhr.

Wer sorgt für die Sicherheit der Besucher?

Eine von der Gemeinde beauftragte Securityfirma, die im vergangenen Jahr auch das Sicherheitskonzept für den Auer Umzug erstellt hat, ist mit 16 Kräften vor Ort, das DRK bezieht seinen Posten an der Rheinauhalle und HaLt-Teams haben vor allem den Alkoholkonsum von jugendlichen Umzugsbesuchern im Blick. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind auch Kräfte der Polizei-Reiterstaffel in Au am Rhein vor Ort, wie Veronika Laukart mitteilt. Diese werden von der Feldstraße ausgehend ihre Runden drehen und sicher für einiges Aufsehen sorgen.

Was passiert, wenn es am Sonntag regnet?