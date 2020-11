Stammtisch am Zollhaus-Kiosk in Au am Rhein

Treffpunkt: Am blauen Wagen

Stammtische sind nicht erst seit Corona vom Aussterben bedroht. Beim Zollhaus-Kiosk an der Rheinfähre in Au, direkt an der Grenze zu Neuburgweier gibt es noch einen. Ein Stammtisch der anderen Art an einem besonderen Ort.