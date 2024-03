Veronika Laukart will Bürgermeisterin in Au am Rhein bleiben

Ihre erste Amtszeit endet am 30. Mai 2025. Früh erklärt Veronika Laukart, Bürgermeisterin von Au am Rhein, jetzt ihre erneute Kandidatur.

In knapp drei Monaten beginnt für Veronika Laukart (CDU) das achte Jahr ihrer ersten Amtszeit als Bürgermeisterin von Au am Rhein. Es soll nicht ihr letztes sein.

Am Montag gab sie in der Sitzung des Gemeinderats bekannt, dass sie im nächsten Jahr wieder für die Wahl des Ortsoberhaupts kandidieren werde. Laukart platzierte ihre Mitteilung unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ gegen Ende der Sitzung.

Auch Ehemann und die beiden Söhne sind anwesend

Über ihrer Erklärung schwebte ein Anflug von Feierlichkeit, die schon mit der Anrede einsetzte. „Sehr geehrte Damen und Herren“ wandte sich Laukart an das Ratsgremium und die rund 20 Zuhörer auf den Besucherplätzen. Auch ihr Ehemann und ihre zwei Söhne lauschten.

In dem vor zwei Wochen beschlossenen Haushalt seien viele Aufgaben und Projekte verankert worden, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstrecken werde. In Anbetracht der darin liegenden Herausforderungen habe sie sich „nach sorgfältiger Überlegung“ entschlossen, für die zweite Amtszeit zu kandidieren, erklärte Laukart.

Ich und meine Familie fühlen sich wohl hier, wir sind gerne Teil der Gemeinschaft. Veronika Laukart

Bürgermeisterin von Au am Rhein

„Ich und meine Familie fühlen sich wohl hier, wir sind gerne Teil der Gemeinschaft“, bekundete die Bürgermeisterin (Jahrgang 1979) feste Verbundenheit mit der Gemeinde.

2022 hatte Laukart überraschend als Bürgermeisterin von Muggensturm kandidiert. Sie unterlag jedoch deutlich gegen Johannes Kopp (SPD). Danach hatte sie sich mit einer öffentlichen Entschuldigung an die Auer gewandt.

Denn mit ihrer Kandidatur in Muggensturm hatte Laukart offenbar einige vor den Kopf gestoßen, die kein Verständnis dafür hatten, dass sie sich nach nur fünf Jahren in Au am Rhein woanders bewarb.

Die Bürgermeisterwahl in Au am Rhein solle im März 2025 durchgeführt worden, antwortete Laukart am Montag auf eine Frage von Alexander Hertling (FWG). Die derzeitige Amtszeit endet am 30. Mai nächsten Jahres.