In einem Kreisverkehr in Rastatt ist eine Autofahrerin mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Schäden an den Fahrzeugen betrugen etwa 4.000 Euro.

Glücklicherweise ohne Verletzte, aber mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr Untere Wiesen/Im Wöhr/Im Baisert in Rastatt. Die Polizei teilte mit, dass eine Autofahrerin am Montag gegen 13.20 Uhr in den Kreisverkehr einfahren wollte. Sie deutete dabei das Verhalten eines Lastwagenfahrers im Kreisverkehr so, dass er den Kreisel an der Ausfahrt vor ihr verlassen wollte.

Beim Zusammenstoß entstand nur Blechschaden

Der Lkw-Fahrer hatte allerdings vor, die nächste Ausfahrt zu nehmen, weshalb es zur Kollision kam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand glücklicherweise nur Blechschaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.