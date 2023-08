Gefährliche Situationen

Bahnschranke bleibt unten: Chaos auf der Baulandstraße in Rastatt

Am Sonntagvormittag blieb am Bahnübergang in der Rastatter Baulandstraße für längere Zeit die Halbschranke unten. Der Verkehr staute sich, Autofahrer überquerten die Gleise auf eigene Faust. Doch wo blieb die Polizei?