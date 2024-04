Weltkriegsbombe in Rastatt entdeckt

In einem Industriegebiet in Rastatt ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Entschärfung läuft. Menschen sollen das Gebiet meiden.

Im Gewerbe- und Industriegebiet Ost in Rastatt ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Entschärfung läuft, wie die Integrierte Leitstelle Mittelbaden per Warn-App Nina übermittelte.

Fund einer Weltkriegsbombe in Rastatt: Menschen sollen Gebiet meiden

Menschen sollen das Gebiet meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen.

Anfang Februar 2023 hatte der Fund einer Weltkriegsbombe Rastatt-Niederbühl in Atem gehalten. Damals hatten Tausende Rastatter vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Niederbühl entkam damals knapp einer Katastrophe.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.59 Uhr]