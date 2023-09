Rastatt wählt am 24. September

Beim Laufen sortiert OB-Kandidatin Brigitta Lenhard ihre Gedanken

Für OB-Kandidatin Brigitta Lenhard ist die Pagodenburganlage ihr Lieblingsplatz in Rastatt. Sollte sie die Wahl am 24. September in Rastatt gewinnen, zieht es sie aber auch nach London, Tokio und Paris.