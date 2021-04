Besuchsverbot im Klinikum Mittelbaden: Nicht jeder Besucher hat Verständnis

Diese Einlasskontrollen sind anders. Normalerweise arbeiten die Kollegen von Einsatzleiter Nico Wernicke an Festen, vor Discotheken oder im Europa Park in Rust. Seit vergangenem Jahr stehen die Leute der Firma Patronus-Protection an den Eingängen des Klinikums Mittelbaden in Bühl, Balg und Rastatt.

Seit Donnerstag gilt dort zur weiteren „Eindämmung von Infektionen“ ein zweiwöchiges Besuchsverbot mit Einschränkungen. Bei diesen Einlasskontrollen ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Die Wechseltage sind immer heftig, weiß Heike Ullrich-Bunge von der kaufmännischen Leitung des Klinikums.