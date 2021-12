Jahresrückblick - April bis Juni

Betrieb im „Haus Benedikt“ in Rastatt bleibt teilweise untersagt

Edeltraud Hinz macht sich noch heute Vorwürfe, wenn sie an den 5. Juni denkt. An diesem Tag starb ihre Mutter in einem Pflegeheim in Rastatt. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, hat das Verfahren aber eingestellt.