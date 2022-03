Gießen ist die wichtigste Aufgabe

In Bietigheim und Au am Rhein wird nach weiteren Paten für Straßenbäume gesucht

Über 12.000 Bäume an öffentlichen Straßen gibt es in Bietigheim. Nun werden noch weitere ehrenamtliche Paten gesucht. Wer sich meldet, kann sich auf ein Schild am Baum und über einen kleinen Gutschein einer Gärtnerei freuen.