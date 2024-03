Bietigheims Bürgermeister Braun hofft auf den EM-Titel

Kein Geringerer als Weltmeister Philipp Lahm übernimmt die Schirmherrschaft für die EM der Bürgermeisterteams, an der 16 Mannschaften teilnehmen werden. Vier Nationen sind gleich mit zwei Mannschaften am Start, darunter auch Deutschland.

Insgesamt erwarten die Organisatoren dazu in Leipzig knapp 500 Spieler und Betreuer. Mit im deutschen Aufgebot steht auch Bietigheims Rathauschef Constantin Braun.

Bei dem Zusammentreffen der Bürgermeister soll nicht zuletzt ein Zeichen gesetzt werden, wie wichtig gerade in der aktuellen weltpolitischen Lage Frieden und Völkerverständigung sind.

Herr Braun, vor zwei Jahren haben Sie sich beim Training mit der ersten Mannschaft des SV Germania Bietigheim einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun stehen Sie im Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft der Bürgermeister Anfang Mai in Leipzig. Was haben Sie getan, um wieder in Form zu kommen?