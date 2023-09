Bewerbungsfrist für Bürgermeisterwahl zu Ende

Solo für Constantin Braun in Bietigheim

Mit 72,2 Prozent der Stimmen wurde Constantin Braun im November 2015 als Bürgermeister von Bietigheim gewählt. Nun will er am 15. Oktober für eine zweite Amtszeit kandidieren. Um 18 Uhr endete am Montag die Bewerbungsfrist.