Christian Schäfer Redakteur

Seit Mai 2007 verstärkt Christian Schäfer das Redaktionsteam der Badischen Neuesten Nachrichten. Aufgewachsen ist Schäfer in Kehl am Rhein, der deutschen Nachbarstadt von Straßburg. Erste journalistische Gehversuche unternahm er 1996 im zarten Alter von zehn Jahren als Schülerreporter bei der Kehler Zeitung. Es folgte eine jahrelange freie Mitarbeit für seine Heimatzeitung und für die Mittelbadische Presse. Nach dem Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Landau war für Christian Schäfer Zeit eines Tapetenwechsels. Von Mai 2015 bis Mai 2017 ließ er sich bei den Badischen Neusten Nachrichten im Volontariat zum Redakteur ausbilden. Bis Dezember 2019 arbeitete Schäfer als Redakteur in der Lokalredaktion Achern des Acher- und Bühler Bote, die südliche Lokalausgabe der BNN. Dort beobachtete er vor allem die Lokalpolitik der Stadt Rheinau und befasste sich mit Infrastruktur-Themen. Seine Berichterstattung über das Bersten eines Erdgas-Autos in einer Acherner Tankstelle an Heiligabend 2018 machte bundesweit Schlagzeilen. Seit Januar 2020 ist Schäfer Editor für die südliche BNN-Ausgabe.