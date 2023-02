Bomben-Sprengung bei Rastatt-Niederbühl: Was wir bisher wissen

In Rastatt hat ein Baggerfahrer an einer Baustelle der Deutschen Bahn eine Weltkriegsbombe gefunden. Tausende Menschen müssen evakuiert werden. Der Zugverkehr auf der Rheintalbahn steht still.

In Rastatt hat ein Baggerfahrer an einer Baustelle der Deutschen Bahn eine Weltkriegsbombe gefunden. Tausende Menschen müssen evakuiert werden. Der Zugverkehr auf der Rheintalbahn steht still. Was wir wissen.

Wo liegt die Bombe?

Der Blindgänger liegt an der Bahnstrecke in Höhe des Friedhofs in Rastatt-Niederbühl. Dort baut die Bahn derzeit eine Brücke über die Gleise der Rheintalbahn. Die 240 Kilogramm schwere Bombe lag im Erdreich unmittelbar an den Schienen.

Kann die Bombe entschärft werden?

Nein. Zu diesem Schluss sind laut Rastatts Bürgermeister Arne Pfirrmann Experten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts gekommen, die seit dem Mittag vor Ort sind. Eine Bergung sei ebenfalls nicht möglich. Deshalb soll noch heute eine kontrollierte Sprengung erfolgen.

Wie viele Menschen müssen dafür evakuiert werden?

Anwohner in einem Umkreis von 1.000 Metern müssen ihre Häuser und Wohnungen räumen. Betroffen sind ganz Niederbühl sowie in Rastatt Teile der Siedlung und des Münchfelds. Insgesamt handelt es sich um rund 5.000 Menschen.

Wie lange dauert das?

Die Evakuierung wird laut Pfirrmann mehrere Stunden bis in den Abend dauern. Erst dann kann die Sprengung erfolgen. Eine Schätzung, gegen wie viel Uhr das sein wird, wollte er nicht abgeben.

Wie wird die Räumung koordiniert?

Im Einsatz sind mehrere hundert Kräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK und THW. Die Anwohner werden gebeten, zu Freunden oder Verwandten zu fahren. Darüber hinaus stehen mehrere Hallen zur Verfügung, unter anderem die Badnerhalle in Rastatt.

Allle geöffneten Hallen:

Badnerhalle, Kapellenstr. 20-24

MZW Förch, Favoritestr. 24

Sporthalle der Karlschule, Karlstr. 1

Sporthalle der August-Renner-Realschule

Ludwigstraße 4, Carl-Schurz-Schule, Sandweierer Str. 1

Gibt es Auswirkungen auf den Verkehr?

Der Zugverkehr auf der Rheintalbahn ist seit dem Mittag gesperrt. An den Bahnhöfen in Baden-Baden und Rastatt strandeten tausende Reisende. Mittlerweile fährt ein Schienenersatzverkehr, so dass sich die Situation etwas entspannt hat. Zum Zeitpunkt der Sprengung wird auch die benachbarte Autobahn 5 gesperrt werden müssen. Wann und wie lange, lässt sich laut Pfirrmann noch nicht sagen.