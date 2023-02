Herkunft des Blindgängers

Bombenfund: Anwohner in Rastatt-Niederbühl zweifeln an Darstellung der Bahn

Die Bombe, die am 3. Januar am Friedhof in Niederbühl gesprengt wurde, stammt ursprünglich von einem anderen Ort. Die Bahn hat eine Erklärung zu Herkunft und Transport des Blindgängers abgegeben. Anwohner zweifeln daran.