BookTokerin und Bookstagramerin

Bücherwurm Margarita Hermann aus Hügelsheim erobert die digitale Welt

Lesetipps gibt Margarita Hermann aus Hügelsheim als BookTokerin und Bookstagramerin in Kurzvideos in den sozialen Medien weiter. Ein Trend, dem auch Buchhandlungen und Bibliotheken in Rastatt folgen. Zum Ferienbeginn gibt die Lokalredation Rastatt zudem Lesetipps.