Star-Comedian

Bülent Ceylan in Rastatt: Großer Star in der kleinen Halle

Vor 21 Jahren hat der Mannheimer Deutsch-Türke Bülent Ceylan seine Bühnenkarriere als Comedian begonnen. Heute gehört inzwischen zu den Top Komikern in der Szene. Da war es mal wieder Zeit an die Wurzeln zurückzugehen: Start der „Kleine Hallen-Tour“ war in Rastatt.