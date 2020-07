Reinigungs-Spezialisten

Coronavirus: Mitarbeiterschutz hat am Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden höchste Priorität

Sie gelten als systemrelevant. Sie sind aber alles andere als Spitzenverdiener. Auch in den vielen Dankesreden werden sie mit sicherer Regelmäßigkeit vergessen: die Reinigungsfachkräfte in den Krankenhäusern - wie hier am Klinikum Mittelbaden.