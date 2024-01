Demonstration gegen rechts am Samstag auch in Rastatt

In Karlsruhe und Baden-Baden kamen vergangenes Wochenende viele zu den Demonstrationen für Freiheit und Demokratie. Nun gibt es auch in Rastatt eine Kundgebung.

Auch Rastatt will nun ein Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt setzen. Die Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek (SPD) und Kai Whittaker (CDU) sowie die Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne), Alexander Becker (CDU) und Jonas Weber (SPD) rufen zum „Markt der Demokratie“ am kommenden Samstag, 27. Januar, ab 14.30 Uhr auf dem Marktplatz auf.

„Es gab nach den Demonstrationen vom vergangenen Wochenende in ganz Deutschland viele Anfragen aus der Bevölkerung, ob wir nicht in Rastatt auch etwas machen“, sagt Jonas Weber. Denn auch in Baden-Baden und Gaggenau gab es vergangenes Wochenende entsprechende Veranstaltungen.

Breites Bündnis der gesellschaftlichen Gruppierungen

Mit im Boot sind unter anderem die beiden christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften, IG Metall, Verdi und GEW, CDU, SPD, Grüne, Freie Wähler und FDP sowie die Wählervereinigung FuR – also bis auf die AfD alle im Rastatter Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen. „Ein breites Bündnis der gesellschaftlichen Gruppierungen, das Farbe bekennen will“, sagt Jonas Weber gegenüber den BNN.

Auch die Rastatter Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) hat ihr Kommen zugesagt, heißt es in der Pressemitteilung. Sie wolle „für Stadt und Stadtgesellschaft“ sprechen. Das Thema Demokratie ist ihr im Jubiläumsjahr der Badischen Revolution ein besonderes Anliegen. Das hatte sie bereits beim Neujahrsempfang in der Badner Halle kundgetan.

Wie Jonas Weber erläutert, habe man bewusst den Samstag für die Kundgebung gewählt, weil er auch der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist.