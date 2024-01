Lederhosen, E-Gitarren und Party-Schlager: Dafür sind die „Dorfrocker“ bekannt. Doch wer hätte gedacht, dass sie im März nach Plittersdorf kommen? Auch die Betreiberin des „Jockeystübel“ ,Jasmin Marin, ist ganz überrascht.

Die „Dorfrocker“ veranstalteten einen Wettbewerb, bei dem alle Dörfer weltweit mitmachen durften. Gesucht wurde „das geilste Dorf der Welt“. Da ließ sich die Plittersdorferin Jasmin Marin nicht zweimal bitten, drehte ein Video und sendete es rasch ein.

Das Video war ganz cool. Markus Thoma

Pressesprecher der „Dorfrocker“

„Das Video war ganz cool“, sagt Markus Thoma, der Pressesprecher der „Dorfrocker“. Allerdings reichte es nicht aus, um ins Finale zu kommen und das damit verbundene Open-Air-Konzert der „Dorfrocker“ zu gewinnen.

Die Plittersdorfer haben jedoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Die unzähligen Nachrichten aus der Region haben uns umgestimmt“, heißt es von Thoma. „Wir hatten noch einen Termin im Tourkalender frei und da wir keinen Tourstopp hier in der Region haben, hatten wir die Idee, in Plittersdorf Halt zu machen.“

Die Freude ist groß bei den Betreibern des „Jockeystübel“. Die Vorbereitungen laufen schon. „Das ist doch schon eine andere Hausnummer als im Jockeystübel“, sagt Jasmin Marin lachend. „Wir haben ganz viel Unterstützung von den Vereinen in Plittersdorf.“

Unterstützung durch die Vereine

Die urige Bar ist in Plittersdorf bekannt und beliebt. Schon seit 27 Jahren führt Marin erfolgreich ihr Lokal. „Wir hatten schon immer Live-Musik und kleinere Bands da, aber nie jemanden, der so bekannt ist“, freut sich Marin.

„Wir erwarten absolute Feierfreudigkeit. Wir haben viele Nachrichten bekommen, wie sehr man sich über unseren Besuch freut und wir wissen ja, die Badener feiern gern,“ sagt Pressesprecher Thoma. Der Abend am 30. März in der Altrheinhalle steht unter dem Motto „Das Dorf rockt“.

200 Tickets für Konzert in Plittersdorf sind schon verkauft

800 Menschen sollen in die Halle passen. „Wir haben schon über 200 Tickets bei unseren Vorverkaufsstellen verkauft. Wir arbeiten aber noch an einem Online-Verkauf“, sagt Jasmin Marin. Tickets kann man im „Jockeystübel“ in Plittersdorf oder im Dorflädele „Manuel Reis“ in Ottersdorf kaufen. Karten gibt es ab 19 Euro.