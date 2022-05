Durmersheimer Bürgermeisterkandidaten stellen sich den Wählern vor

In der mit knapp 1.000 Zuhörern voll besetzten Hardtsporthalle stellten sich am Montagabend die vier Bürgermeisterkandidaten vor, die am Sonntag, 19. Juni, um die Gunst der Durmersheimer Wähler buhlen.

Der 38-jährige Verwaltungsbeamte Christopher Rubertino hatte Mitte April als Erster seinen Hut in den Ring geworfen. Er wohnt seit zehn Jahren in Durmersheim, arbeitet seit 2017 in der Gemeindeverwaltung und leitet aktuell die Stabsstelle Bürgermeister/Hauptamt im Durmersheimer Rathaus.

Der 44-jährige Klaus Eckert aus Bühl ist Regierungsdirektor im baden-württembergischen Umweltministerium. Er gab Ende April seine Bewerbung im Rathaus ab.

Der 63-jährige Künstler Armin Kölbli, der früher in Durmersheim lebte und seit 1988 in Bremen wohnt, hat Bankkaufmann gelernt und ist studierter Wirtschaftsingenieur. Ganz kurz vor Annahmeschluss am 23. Mai gab der 42-jährige Mario Radovic seine Bewerbung ab. Der Projektkoordinator und IT-Consultant ist in Durmersheim aufgewachsen.

Der Amtsinhaber kontrollierte die Redezeit

Amtsinhaber Andreas Augustin (63), der seit 2006 die Geschicke der 12.500-Einwohner-Gemeinde lenkt, kandidiert nicht mehr für eine dritte Amtszeit.

Jeder Kandidat hatte eine Redezeit von 15 Minuten, deren Einhaltung Andreas Augustin genau im Blick hatte. Während ein Kandidat sein Programm vorstellte, mussten die anderen Kandidaten im Umkleideraum auf ihren Auftritt warten. Ebenfalls eine Viertelstunde hatten die Bürgerinnen und Bürger jeweils anschließend Zeit, um ihre Fragen an die Kandidaten loszuwerden.

Sollte bei der Wahl am 19. Juni keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, ist am Sonntag, 3. Juli, ein zweiter Wahlgang erforderlich. Die Amtszeit von Bürgermeister Andreas Augustin endet am 31. August, der erste Arbeitstag für seinen Nachfolger ist am 1. September.