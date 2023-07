Durmersheimer Boxprofi Maloku stellt sich auf harten Kampf ein

Bei einem Kampfabend in der Karlsruher Europaarena trifft der Durmersheimer Boxprofi Kamer Maloku am Samstag auf den Tschechen Ondrej Budera.

Fight in Karlsruhe

Sechs Profiboxkämpfe und vier Ringduelle mit Newcomern stehen auf dem Programm des Kampfabends am Samstag, 1. Juli, in der Karlsruher Europa-Arena. Höhepunkt des Abends ist der nächste Fight des Durmersheimer Boxprofis Kamer Maloku.

Nach seinem überzeugenden Sieg im März an gleicher Stelle gegen Taras Golovashenko trifft Maloku nun auf den Tschechen Ondrej Budera. „Er kommt aus dem Halbschwergewicht, ich aus dem Supermittelgewicht und wir treffen uns bei 78 Kilogramm“, sagt Maloku.

Arbeit als Promotor im Blick

Der amtierende Weltmeister der Universal Boxing Organization (UBU) tritt dabei erstmals als Mitveranstalter auf. „Ich will mich künftig auch etwas als Promotor betätigen und versuchen, einige Boxveranstaltungen in der Region zwischen Karlsruhe und Rastatt zu organisieren“, betont er. Noch aber ist das Zukunftsmusik.

Ich bereite mich auf zehn Runden vor. Kamer Maloku

Boxprofi

Erst einmal will er weiter im Ring sein Können zeigen. Dabei bekundet Maloku großen Respekt vor seinem Kontrahenten, dem er am Samstagabend in Karlsruhe gegenübersteht.

So verlor Budera Ende Mai gegen den ehemaligen Weltmeister der World Boxing Association (WBA) Tyron Zeuge erst nach Punkten. „Er hat schon gegen viele gute Leute geboxt und ich bereite mich auf zehn Runden vor“, sagt Maloku, der einen ausgeglichenen Kampf gegen den 29-jährigen Tschechen erwartet.

Maloku hat Traineramt beim KSC übernommen

Maloku hat neben Ralf Bielen mit Dominik Junge mittlerweile einen weiteren Trainer an seiner Seite. Der in Durmersheim lebende Kosovare ist dabei selbst auch als Trainer in der Boxabteilung des KSC tätig, da Bielen dort jetzt als Vorsitzender fungiert.

Weiter fest im Visier hat Maloku eine Revanche gegen den amtierenden deutschen Meister im Supermittelgewicht Uwel Hernandez, gegen den er im Juli vergangenen Jahres nach Punkten verlor: „Ich werde alles daran setzen, um den Rückkampf zu erreichen, den er mir damals auch zugesichert hatte.“